سيدة توثق ابنتيها وتصيب نفسها لسرقة أموال زوجها

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الامن في ضبط ربة منزل لقيامها باختلاق واقعة إقتحام مجهولين لمسكنها وسرقة مبلغ مالى .

تلقى قسم شرطة ثالث المنتزه (بمديرية أمن الإسكندرية) من (ربة منزل مقيمة بدائرة القسم) بأنه أثناء تواجدها بالشقة سكنها فوجئت بقيام شخصين مجهولين (متخفيين فى زى نسائى"نقاب") بطرق باب الشقة، وحال قيامها بفتح الباب تعديا عليها بالضرب بعصا فأصاباها بجرح بالجبهة ، ثم قاما بإيثاقهاونجلتيها (سنى11 و 7 سنوات) بإستخدام شريط لاصق، وسرقة مبلغ 360 ألف جنيه من داخل إحدى الغرف ولاذا بالفرار.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركه قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية أسفرت جهوده إلى قيام المبلغة بإختلاق الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها للواقعة، حيث قررت بأن زوجها كان يحتفظ بالمبلغ المالى داخل مسكنهما، ونظراً لمرض إبنتها، وعدم قيامه بالإنفاق عليها قامت بإنفاق المبلغ على علاج إبنتها ومتطلباتها الشخصية خلال الأربع سنوات الماضية، ولدى مطالبة زوجها لها بالمبلغ المالى لشراء إحدى الشقق، افتعلت واقعة سرقة المبلغ المالى، حيث قامت بإرتداء "النقاب" وقيدت إبنتيها بالشريط اللاصق لإيهامهما بصحة الواقعة وأحدثت إصابة نفسها بالرأس، وعقب ذلك قامت بالإبلاغ على خلاف الحقيقة ، وأرشدت عن الملابس المستخدمة والشريط اللاصق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.