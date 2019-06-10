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سقوط عاطل بحوزته "بندقية آلية" فى أبوصوير بالإسماعيلية

الإثنين، 10 يونيو 2019 10:34 م
سقوط عاطل بحوزته "بندقية آلية" فى أبوصوير بالإسماعيلية حبس
الإسماعيلية - صبرى غانم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث مركز أبوصوير، من القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى "بندقية آلية " بدبشك ينطوى مطموسة الأرقام بداخلها خزينة بها 21 طلقة من ذات العيار بدائرة المركز.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد مروان الطحاوى رئيس مباحث مركز ابوصوير ومعاونيه، بالقبض على المتهم "فرحان.ج.س" 20 عاما، عاطل مقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته سلاح نارى "بندقية آلية " بدبشك ينطوى مطموسة الأرقام بداخلها خزينة بها 21 طلقة من ذات العيار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 


امن الاسماعيلية

سلاح نارى

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ابوصوير

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