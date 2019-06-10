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سقوط عاطل أضرم النيران بشقة صاحب ورشة واستولى على مبالغ مالية بحلوان

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:31 ص
سقوط عاطل أضرم النيران بشقة صاحب ورشة واستولى على مبالغ مالية بحلوان حريق شقة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، فى ضبط مرتكب واقعة سرقة شقة بحلوان وإضرام النيران بمحتوياتها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
 
وتلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا بنشوب حريق بشقة سكنية كائنة بأحد العقارات بكفر العلو دائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين أن الحريق بشقة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار محل البلاغ  ملك صاحب ورشة ألوميتال، 38 سنة مقيم محل البلاغ، نتج عنه إحتراق جزء من أثاث المنزل وبعض الأوراق (دون إصابات)، وتم السيطرة على الحريق ، وتبين وجود بعثرة بمحتويات إحدى غرف الشقة.
 
وبسؤال مالك الشقة،  قرر اكتشافه سرقة هاتف محمول ، مبلغ مالى قدره 1950جنيه ، إكسسوارات حريمى، من دخل مسكنه ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بشأن إرتكاب الواقعة.
 
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى، توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل  28 سنة مقيم بدائرة القسم، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه.
 
وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة ، وأقر بتمكنه من التسلل إلى الشقة بإسلوب (التسلق والدخول من الشباك) والإستيلاء على المسروقات ، وإضرام النيران بالشقة بإستخدام "قداحة" كانت بحوزته فى محاوله لإخفاء معالم جريمته.
 
كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات أعلى سطح عقار تحت الإنشاء بجوار مسكنه، وباستدعاء مالك الشقة تعرف على المسروقات وإتهمه بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حريق شقة

سرقة شقة بحلوان

مباحث حلوان

جريمة سرقة

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