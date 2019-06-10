سقوط تشكيل عصابى تخصص فى استقطاب راغبى الهجرة غير الشرعية

دمياط معتز الشربينى

نجح رجال أمن دمياط من ضبط إثنين من أخطر العناصر القائمة على تسفير راغبى الهجرة غير الشرعية للخارج مقابل 100 إلى 120 ألف جنيه للفرد الواحد، فضلا عن اتهامهما بتزوير وإصطناع المحررات العرفية والرسمية المستخدمة فى عمليات الهجرة.

وكشفت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام شخصين احدهما تاجر يبلغ من العمر 46عاما – مقيم بدمياط، سبق إتهامه فى 9 قضايا " شيكات ، تبديد "، حاصل على بكالوريوس تربية نوعية، واخر يبلغ من العمر 41 عاما، مقيم بدمياط قاما بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات العرفية والرسمية بكافة صورها ومنها جوازات السفر البحرية والشهادات وإستخدامها فى إدخال الغش والتدليس على سلطات الموانئ المصرية والأجنبية بزعم توظيف عملائهم من المهاجرين غير الشرعيين على البواخر التجارية وسفن الشحن وتهريبهم للدول الأجنبية فى عمليات هجرة غير شرعية، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين ( 100 إلى 120 ألف جنيها مصرياً ) عن كل شخص، متخذان من مسكنهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن دمياط تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبتفتيش مسكن الأول تم ضبط 29شهادة منسوب صدورها لإحدى الأكاديميات بأسماء مختلفة مزورة، فضلا عن كمية كبيرة من الأوراق باللغات أجنبية ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد، جهاز حاسب آلى "لاب توب" ، جهاز ماسح ضوئى، كيسة، جهاز فاكس، وعدد (4) هاتف محمول، عدد 5 فيزا كارت بإسم المتهم، مبلغ مالى .

وبتفتيش مسكن الثانى تم ضبط 28 قالب لخاتم شعار الجمهورية منسوبة للعديد من الجهات الحكومية، و145 قالب لخاتم منسوب بصمتها للعديد من الجهات الحكومية والبنوك، عدد 9 طابعات ألوان، عدد (1) طابعة كارنيهات، عدد (1) ماكينة تغليف كارنيهات، عدد ( 2 ) وحدة تخزين حاسب آلى، عدد ( 2 ) شاشة كمبيوتر، عدد ( 12 ) رول جلد وورق وعلامات مائية خاصة بجوازات السفر ،وعدد ( 190 ) كارنيه بلاستيك منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية معدة للطباعة خالية البيانات، مجموعة كبيرة من أوراق شهادات تطعيم دولية خالية البيانات، ( عدد 36 ) جواز سفر عادى وبحرى منسوب صدورها لعدة دول ( مزورة )، شهادة ترخيص منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية ( مزورة )، عدد ( 557 ) غلاف جلد لجوازات سفر لبعض الدول، عدد( 33 ) صورة ضوئية لشهادة منسوب صدورها لإحدى الأكاديميات بأسماء مختلفة، مجموعة كبيرة من الطوابع والعلامات المائية المعده لإستخدامها فى تزوير جوازات السفر، مجموعة كبيرة من مستندات منسوب صدورها لبلاد المنشأ للدراجات البخارية خالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد، مجموعة كبيرة من كشوف لحسابات بنكية مزورة منسوب صدروها لبعض البنوك، مجموعة كبيرة من شهادات منسوب صدروها للعديد من الجهات الحكومية، مبالغ مالية.