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سعر اليورو اليوم الاثنين 10-6-2019 والعملة الأوروبية ترتفع أمام الجنيه

الإثنين، 10 يونيو 2019 01:36 م
سعر اليورو اليوم الاثنين 10-6-2019 والعملة الأوروبية ترتفع أمام الجنيه اليورو الأوروبى
كتبت- هبة حسام

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ارتفع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، اليوم الاثنين الموافق 10-6-2019، مسجلا 18.86 جنيه للشراء، و 19.04 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، الآن، فيما بلغ سعره فى تعاملات البنك التجارى الدولى 18.82 جنيه للشراء، و 19 جنيه للبيع.

 

 

سجل اليورو الأوروبى، فروقا فى سعره من بنك لآخر، ليرتفع السعر فى عدد من البنوك عن بنوك أخرى، ووفقا لآخر تحديثات بعض المصارف، جاء سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، كالتالى:

 

سعر اليورو فى البنك المركزى
 

18.92 جنيه للشراء

19.06 جنيه للبيع 

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

18.86 جنيه للشراء

19.04 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

18.86 جنيه للشراء

19.04 جنيه للبيع

 

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

18.77 جنيه للشراء

19.07 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

18.82 جنيه للشراء

19 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

18.92 جنيه للشراء

19.06 جنيه للبيع

 

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

18.80 جنيه للشراء

19 جنيه للبيع

 

 

 

 

 

 

 

 


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