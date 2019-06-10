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سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 10-6-2019 والعملة تسجل 4.48 جنيه للبيع

الإثنين، 10 يونيو 2019 01:09 م
سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 10-6-2019 والعملة تسجل 4.48 جنيه للبيع العملة السعودية
كتبت- هبة حسام

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سجل سعر الريال السعودى، تراجعا طفيفا أمام الجنيه المصرى على مستوى سعر الشراء، فيما استقر سعر البيع به عند ختام تعاملات أمس، وفى التعاملات المصرفية لليوم الاثنين 10-6-2019، انخفض سعر الشراء للريال السعودى بقيمة قرشاً واحدا عن سعره عند إغلاق البنوك أمس الأحد.

 

 

بلغ سعر الريال السعودى فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 4.44 جنيه للشراء، و 4.48 جنيه للبيع، فيما بلغ فى تعاملات البنك التجارى الدولى 4.42 جنيه للشراء، و 4.47 جنيه للبيع، حيث سجل سعر العملة السعودية فروقا طفيفا بين البنوك وبعضها.

ووفقا لآخر تعاملات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، كالتالى:

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 

4.45 جنيه للشراء

4.48جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.44جنيه للشراء

4.48جنيه للبيع

 

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

4.44جنيه للشراء

4.48جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 

4.38جنيه للشراء

4.51جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

4.41جنيه للشراء

4.47جنيه للبيع

 

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

4.42جنيه للشراء

4.47جنيه للبيع


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