سعر الدولار اليوم الاثنين 10-6-2019 والعملة الأمريكية تواصل تراجعها

كتبت- هبة حسام

واصل سعر الدولار الأمريكى، تراجعه أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات المصرفية لليوم الاثنين 10-6-2019، ليسجل بهذا التراجع انخفاضا جديدا أمام العملة المصرية، تراوحت قيمته من 2- 3 قروش بين البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأحد.

سجل سعر الدولار فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 16.71 جنيه للشراء، و 16.81 جنيه للبيع، فيما جاء السعر على مستوى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، والتى تراجع بها سعر الدولار مسجلا فروقا طفيفة من بنك لآخر، كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



16.69جنيه للشراء

16.82جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر



16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة



16.70جنيه للشراء

16.80جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى



16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك عودة



16.68جنيه للشراء

16.78جنيه للبيع