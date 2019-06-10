سائق وعاطل يطلقان النار على سائق توك توك لسرقته بالإكراه فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على سائق وعاطل، لاتهامهما بإطلاق النار على سائق توك توك، وسرقته بالإكراه بالهرم، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

وتلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا من عامل، أفاد فيه، بتورط شخصين فى استدراج ابنه، البالغ من العمر 22 عاما، أثناء قيادته توك توك، وطلبا منه توصيلهما، ثم سرقا التوك توك بالإكراه، بعد إصابته برش خرطوش.

وبإجراء التحريات توصل المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، إلى تورط سائق وعاطل فى ارتكاب الواقعة، وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.