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زيارات ميدانية للبدء فى تسجيل واعتماد منشأت التأمين الصحى ببورسعيد

الإثنين، 10 يونيو 2019 08:58 م
زيارات ميدانية للبدء فى تسجيل واعتماد منشأت التأمين الصحى ببورسعيد الدكتور أشرف اسماعيل رئيس هيئة الرقابة الصحية
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إن الهيئة تجرى حاليا زيارات مبدئية لتقييم المستشفيات الراغبة فى الحصول على الاعتماد على أن يتم تسجيلها أولا ثم اعتمادها، وفى حالة رصد أى ملاحظات سيتم منحها مدة إضافية لتجاوز تلك الملاحظات لضمان التسجيل والاعتماد.

وأضاف الدكتور أشرف إسماعيل لـ"اليوم السابع"، أنه يتم تسجيل المنشأت الطبية أولاً، ثم الاعتماد خلال عام من التسجيل، على أن يٌجدد الاعتماد كل 3 سنوات، مشيراً أن عدد المنشآت الطبية التى تقدمت للتسجيل والاعتماد فى الهيئة.

يشار إلى أن محافظة بورسعيد بها 11 مستشفى حكومى و35 وحدة رعاية أساسية ستؤدى الخدمات أيضا للمنتفعين وبأعلى درجات الجودة .

 


الرقابة الصحية

الاعتماد

التسجيل

بورسعيد

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