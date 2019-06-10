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زراعة أسيوط: توريد 145 ألف طن قمح بالصوامع والشون منذ بدء موسم الحصاد

الإثنين، 10 يونيو 2019 03:00 ص
زراعة أسيوط: توريد 145 ألف طن قمح بالصوامع والشون منذ بدء موسم الحصاد توريد القمح للصوامع
أسيوط ـ محمود عجمي

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قال المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إن إجمالى ما تم توريده وفرزه من محصول القمح موسم 2019، والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة بلغت 145 ألف و853 طنا، وذلك منذ بدء موسم الحصاد وحتى الآن.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بأسيوط لـ"اليوم السابع": أنه تم توريد 60368 طنا و575 كيلو قمح بالبنك الزراعى المصرى، بينما تم توريد 30203 طنا و600 كيلو قمح لمطاحن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و53783 أطنان و227 كيلو للشركة المصرية القابضة للصوامع، بينما بلغ إجمالى ما تم توريده 145853طنا و518 كيلو.

وأشار إلى أن إجراءات تسليم محصول القمح من المزارعين تتم بسهولة ويسر مع تذليل كافة العقبات التى تواجههم أثناء عملية التوريد ووفقًا لما قرره اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط؛ فضلا عن تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين، تضم فى عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة وأمين الشونة لوزن الأقماح، وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة للمزارعين.

وأشار المهندس إبراهيم سرور، لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تم حصاد 229 ألفا و84 فدانا، حجم المساحة المنزرعة بمحصول القمح بمختلف مراكز المحافظة، للعام 2018 / 2019، مشيرًا إلى أن محصول القمح هذا العام مبشر بالخير، ولم تشهد عمليات التوريد هذا العام أى عقبات، ويرجع ذلك إلى تقديم مديرية الزراعة الإرشادات الفنية وعمل الندوات التثقيفية للمزارعين للخروج بالمحصول إلى بر الأمان تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة.


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