سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 09:35 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

رويترز: وزير الخارجية اليمنى يستقيل وسط خلافات بشأن جهود الأمم المتحدة

الإثنين، 10 يونيو 2019 08:56 م
رويترز: وزير الخارجية اليمنى يستقيل وسط خلافات بشأن جهود الأمم المتحدة وزير الخارجية اليمنى خالد اليماني
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مصدران بوزارة الخارجية اليمنية لـ"رويترز" اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية خالد اليماني، قدم استقالته بعد ظهور خلافات داخل الحكومة بشأن طريقة التعامل مع مبادرة السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في مدينة الحديدة الساحلية الرئيسية.

 

وقال اليماني، الذي تولى المنصب في مايو 2018، إنه سيستقيل بعدما أشار بعض المسؤولين في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى أنه أخطأ لعدم انتقاده أداء مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث.

 

وتحتاج الاستقالة لموافقة هادي الذي شكا في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش الشهر الماضي من أن جريفيث يضفي شرعية على جماعة الحوثي التي تقاتل التحالف بقيادة السعودية الموالي للرئيس هادي منذ أربعة أعوام.

 

وقال أحد المصدرين "إنه (اليماني) كان يتوقع إقالته ولذلك قدم استقالته قبل حدوث ذلك".

 

ولم يتسن حتى الآن الوصول لليماني للتعقيب.

 

وفي رسالته للأمين العام للأمم المتحدة، قال هادي إن جريفيث أخفق في الإشراف بشكل ملائم على اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب القوات من الحديدة التي أصبحت محور الحرب العام الماضي عندما حاول التحالف انتزاع السيطرة على مينائها المطل على البحر الأحمر من جماعة الحوثي.

 

وتعثرت الاتفاقية التي جرى التوصل إليها في ديسمبر، وهي أول انفراجة كبيرة في جهود صنع السلام خلال أكثر من أربعة أعوام، لعدة شهور حتى انسحاب الحوثيين المتحالفين مع إيران من ثلاثة موانئ في الحديدة في خطوة أحادية الجانب.

 

وكثف الحوثيون في الآونة الأخيرة هجماتهم بالطائرات المسيرة على مدن سعودية عقب هدوء في العام الماضي قبل محادثات ديسمبر.

 

ومن المتوقع أن يقوم مسؤول في الأمم المتحدة بزيارة إلى السعودية هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع مسؤولين سعوديين ويمنيين. وتتمركز حكومة هادي حاليا في مدينة عدن الساحلية الجنوبية.

 

وتستقبل الحديدة معظم واردات اليمن التجارية والإنسانية وتعد شريان حياة لملايين اليمنيين المعرضين لخطر الجوع.

 

 

 


اليمن

وزير الخارجية اليمنى

خالد اليمانى

الامم المتحدة

ايران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"دعم الشرعية فى اليمن" يطلق حملة لإغاثة متضررى الأمطار الغزيرة فى عدن

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:33 ص

كاريكاتير الصحف الإماراتية.. النظام الايرانى ثعبان يبتلع اليمن بعد لبنان والعراق وسوريا

الإثنين، 10 يونيو 2019 10:40 ص

التحالف العربى يطلق حملة إغاثة عاجلة للمتضررين من الأمطار الغزيرة فى اليمن

الإثنين، 10 يونيو 2019 06:18 ص

اليمن تعلن تضرر أكثر من 3 آلاف أسرة جراء السيول والأمطار الغزيرة

الإثنين، 10 يونيو 2019 04:50 ص

اليمن تدعو المنظمات الدولية والإقليمية للتدخل وإنقاذ المتضررين من السيول

الإثنين، 10 يونيو 2019 12:59 ص

نائب رئيس اليمن يثمن إسهام دول التحالف العربى فى مواجهة مشروع إيران التخريبى

السبت، 08 يونيو 2019 09:31 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: نجوم أفريقيا على أرض مصر

اليوم السابع: نجوم أفريقيا على أرض مصر

فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان"

فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان"

كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيريس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيريس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة