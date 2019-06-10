رحبت روسيا بتشكيل الائتلاف الحاكم والحكومة في جمهورية مولدوفا، معربة عن أملها بتصحيح سريع للأوضاع في هذا البلد واستعادة العلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين روسيا ومولدوفا في مختلف المجالات وفقا لأحكام معاهدة الصداقة والتعاون لعام 2001.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية ـ في بيان اليوم الاثنين ـ أن موسكو تعول على تطبيع الوضع في كيشيناو في أقرب وقت ممكن من أجل صالح جميع المواطنين المولدوفيين والتطور التدريجي للبلد..مشيرة إلى أن الطريقة الوحيدة الممكنة لحل الأزمة السياسية الداخلية في مولدوفا هي حوار جميع القوى السياسية المسئولة وفقا للمبادىء الديمقراطية المقبولة عموما.
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