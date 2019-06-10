وذكرت وزارة الخارجية الروسية ـ في بيان اليوم الاثنين ـ أن موسكو تعول على تطبيع الوضع في كيشيناو في أقرب وقت ممكن من أجل صالح جميع المواطنين المولدوفيين والتطور التدريجي للبلد..مشيرة إلى أن الطريقة الوحيدة الممكنة لحل الأزمة السياسية الداخلية في مولدوفا هي حوار جميع القوى السياسية المسئولة وفقا للمبادىء الديمقراطية المقبولة عموما.