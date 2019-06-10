رغم الاحتجاجات.. هونج كونج تتمسك بمشروع قانون تسليم المطلوبين للصين

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت كارى لام، الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، اليوم الاثنين، أنّها لا تعتزم سحب مشروع قانون مثير للجدل يسمح بترحيل المطلوبين نحو برّ الصين الرئيسى، وذلك غداة نزول مئات آلاف المتظاهرين إلى شوارع المنطقة الصينية للاحتجاج على النص.

ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط السعودية، قالت المسؤولة الموالية لبكين فى تصريح للصحافيين: "هذا تشريع مهمّ للغاية سيساعد على إحقاق العدالة وسيضمن أيضاً وفاء هونج كونج بالتزاماتها المتعلقة بالجرائم العابرة للحدود".

وتظاهر عشرات الآلاف، أمس، فى شوارع هونج كونج، مع تصاعد الغضب من مشروع القانون، ما أثار أكبر موجة غضب شعبية فى المدينة منذ الاحتجاجات المناهضة للإدارة الموالية لبكين قبل سنوات.

ومشى 150 ألف شخص، على الأقل، رغم درجات الحرارة المرتفعة فى شوارع المركز المالى العالمى المكتظ، فى مظاهرة صاخبة، مطالبين الحكومة بإلغاء مشروع قانون الترحيل، بينما تحدث المنظمون عن نحو مليون متظاهر، فيما لم تصدر أرقام رسمية بعد.