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رسميا.. بدء تشغيل محور محمد نجيب بعد تطويره بالقاهرة الجديدة خلال أيام

الإثنين، 10 يونيو 2019 03:00 ص
رسميا.. بدء تشغيل محور محمد نجيب بعد تطويره بالقاهرة الجديدة خلال أيام المهندس عادل النجار- رئيس جهاز مدينه القاهره الجديده
كتب أحمد حسن

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أعلن المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، بدء التشغيل الرسمى لمشروع تطوير محور محمد نجيب، بطول 13 كم، بمدينة القاهرة الجديدة، من طريق السويس وحتى طريق العين السخنة، عقب إجازة العيد، وذلك بعد أن تم تشغيله بصفة تجريبية خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن المحور، يعد أحد المحاور المرورية الهامة بالمدينة، ويمر بالتجمعات الـ3 (الأول شمالاً، فالخامس، فالثالث جنوباً)، موضحاً أنه جارٍ استكمال الجزء الأخير من تقاطع المحور مع طريق العين السخنة إلى الدائرى الأوسطى.

وأضاف تضمنت أعمال التطوير، الاهتمام بالجزر الوسطى وزراعتها بالأشجار والنخيل والورود، والاهتمام بالميادين على مسار المحور وتجميلها، وتدعيم الإنارة واستخدام كشافات الليد فى إنارة المحور، وتنفيذ الدورانات للخلف بأماكن آمنة للمركبات، بجانب تنفيذ معابر آمنة للمشاة، وتم بها مراعاة ظروف ذوى الاحتياجات الخاصة، وتركيب العلامات الإرشادية والتحذيرية اللازمة، موضحاً أنه تم خلال تنفيذ أعمال التطوير، تدعيم وتطوير جميع مرافق مياه الشرب، وشبكة الرى، والصرف الصحى، ونظام صرف الأمطار على كامل طول المحور.


وزاره الاسكان

مشروعات الطرق

المحاور المرورية بالقاهره الجديده

المدن الجديده

مدينه القاهره الجديده

اليوم السابع بلس

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