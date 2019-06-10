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رئيس وزراء اليونان: يتعين إجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد

الإثنين، 10 يونيو 2019 09:41 م
رئيس وزراء اليونان: يتعين إجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد رئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس
أ ش أ

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أكد رئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس، أنه يتعين على بلاده إجراء انتخابات عامة مبكرة.

 

وأوضح تسيبراس - خلال لقائه برئيس البلاد بروكوبيس بافلوبولوس حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم،الإثنين، أن الغرض من اتخاذ تلك الخطوة هي الحيلولة دون الوقوع في فترة طويلة من الغموض السياسي التي قد تضر بالانتعاش الاقتصادي للبلاد.

 

ولفتت الشبكة إلى أن تسيبراس قرر الدفع بإجراء الانتخابات العامة في بلاده بعد أن واجه حزبه هزيمة نكراء في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت الشهر الماضي، فيما احتل الحزب المحافظ "الديمقراطية الجديدة" - المعارض الرئيسي في اليونان - الصدارة في الانتخابات ذاتها بحصوله على 9.5 نقاط.

 

وكانت الحكومة اليونانية قد صرحت - في وقت سابق - أنها ترغب في إجراء انتخابات عامة في البلاد في السابع من شهر يوليو المقبل.

 


اليونان

الانتخابات اليونانية

رئيس وزراء اليونان

ألكسيس تسيبراس

المعارضة اليونانية

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