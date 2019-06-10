رئيس ميناء دمياط يلتقى فريق EXPENDABLES المشارك فى مسابقة لبنا العالمية

دمياط عبده عبد البارى

استقبل الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أعضاء فريق EXPENDABLES والمؤهل للمشاركة فى المسابقة العالمية FIRST LEGO LEAGUE والمكون من عدد من طلبة مدارس محافظة دمياط والحاصلين على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة برمجة وتصميم الروبوت والبحث العلمى.

وقدم الطلاب الشكر للربان شاهين على دعم الهيئة الكبير معنوياً ومادياً وتقديمه كافة التسهيلات ورعايتها للفريق خلال مشاركتة فى تلك المسابقة العالمية المقرر عقدها فى الفترة من 14 – 16 يونيو الجارى بلبنان .

وأوضح شاهين أن هيئة ميناء دمياط تولى إهتماماً بالغاً بتعظيم دورها فى المشاركة المجتمعية وخدمة المجتمع المحيط من منطلق يقينها بأهمية تلك المشاركة مع أبناء محافظة دمياط ولذا فأنها فى هذا السياق تعقد بصفة دوريه برامج تدريبية للطلبة والخريجين من أبناء محافظة دمياط وباقى المحافظات لصقل مهاراتهم والحرص على ربطهم بالواقع العملى وتزويدهم بالمهارات اللازمة لدمجهم فى سوق العمل .

كما طالب الفريق بضرورة بذل كل الجهد والعمل على تحقيق مركزاً متقدماً بين فرق دول العالم المشاركين فى تلك المسابقة .