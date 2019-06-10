رئيس "مياه الشرب" بالقليوبية: نستهدف تقديم كوب مياه نظيف 100% للمواطنين

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية والعضو المنتدب، اليوم الاثنين، قطاع المعامل والجودة بمدينة بنها، بالشركة لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جودة تحاليل عينات المياه التي تضخها الشركة للمواطنين.

وأكد "مجاهد" خلال جولته على عدد من معامل الشركة، ضرورة الاهتمام الشديد بجودة مياه الشرب المنتجة والمتابعة المستمرة والدقيقة يوم بيوم، وتفعيل دور الجودة والتنسيق بين قطاع المعامل والجودة بالشركة ووزارة الصحة، ممثلة في صحة البيئة في القطاعات الثلاثة، من أجل مطابقة كافة النتائج والتأكد من استمرار الجودة فى نتائج المحطات سواء مياه الشرب أو معالجة الصرف.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية، إلى أن هذا يأتي في مقدمة الأولويات للشركة حرصا على صحة المواطن، والتأكد من تقديم كوب مياه نظيف 100% للمواطنين بنطاق محافظة القليوبية.