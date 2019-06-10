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رئيس جامعة كفر الشيخ يعيد الهيكلة الإدارية بها

الإثنين، 10 يونيو 2019 05:01 م
رئيس جامعة كفر الشيخ يعيد الهيكلة الإدارية بها الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قرر الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، إعادة هيكلة الجهاز الإدارى بالجامعة بهدف رفع مستوى جودة الخدمة، وذلك من خلال تكليف مديرين جدد للإدارات الشاغرة، لضخ دماء وأفكار جديدة للعمل على تطوير الجهاز الإدارى بالجامعة، حيث تم تكليف عمرو محمد الأبشيهى مديرا عاما للمشتروات والمخازن، ومصطفى السيد العشرى مديرا عاما للشئون القانونية ، وعيسى البلحى أمينا لكلية الزراعة، ومصطفى هراس مديرا عاما للإدارة العامة للأمن .

كما قرر القمرى تكليف محمد لطفى يوسف، للقيام بمهام وأعباء مدير إدارة الشئون الإدارية بالمستشفى الجامعى للعام الأكاديمى 2018/ 2019م ، وتكليف محمد فاروق أبو العمايم أمينا لكلية الحاسبات والمعلومات .

كما كلف رئيس الجامعة ليلى عبد القادر عامر مديرا لإدارة المتابعة، وتكليف رحاب لطفى جوهر سعيد بالقيام بأعباء ومهام مدير إدارة تخطيط البرامج وتنمية البيئة بالإدارة العامة لمشروعات البيئة ندباً للعام الأكاديمى 2018/2019، وتكليف أحمد فيروز الجمل مديرا لإدارة مركز التدريب الإدارى، وإبراهيم عبد المنعم المغازى مدير لإدارة الموازنة، وعبد الرحمن سعيد عبيد مدير ادارة مراقبة المخزون السلعى، وإيمان أحمد ندا مدير ادارة خدمة المواطنين،  وصفاء عبد الغفار مديرا لإدارة الإعارات والمهمات العلمية، وسامى محمد عبد الصبور الإشراف على إدارة وسائل النقل، ورشا سمير خضر مدير لإدارة الإنشاءات .

كما كلف رئيس الجامعة، صفوت أبو العينين أحمد شلبى بالقيام بأعباء ومهام مدير إدارة الجوالة والرحلات والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة للعام الأكاديمى 2018/2019، كما تم تكليف محمد فتحى رزق نجم بالقيام بأعباء ومهام مدير إدارة الشئون المالية والإدارية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة للعام الأكاديمى 2018/2019 ..

كما قرر رئيس الجامعة تكليف ياسر لطفى البرنس، مديرًا لإدارة النشاط الرياضي، وهانى سالم عقبة، مديرًا لإدارة التكافل الاجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وصرح الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ ، أن الجامعة حريصة على الدفع بدماء جديدة فى المناصب المختلفة بين صفوف العاملين لتطوير منظومة العمل ، مؤكداً على أهمية مواكبة التوسع الكبير للجامعة وما تقتضيه مصلحة العمل حتى تحصل الدماء الجديدة على فرصتها.

 


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