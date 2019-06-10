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رئيس جامعة بنى سويف يحيل بعض المراقبين للتحقيق لإهمالهم أثناء الامتحانات

الإثنين، 10 يونيو 2019 06:27 م
رئيس جامعة بنى سويف يحيل بعض المراقبين للتحقيق لإهمالهم أثناء الامتحانات الدكتورمنصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى

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أحال الدكتورمنصور حسن رئيس جامعة بنى سويف اليوم الاثنين، بعض المراقبين والمشرفين على امتحانات الفصل الدراسي الثانى إلى التحقيق، بسبب إهمالهم وتقصيرهم فى العمل.
 
وشدد رئيس الجامعة خلال تفقده امتحانات كلية الأداب  للإطمئنان على إنتظامها، على أهمية التأمين الكامل للجان من خلال عددٍ كافٍ من أفراد الأمن الإداري، لضمان سير عملية الامتحانات في جو يسوده الأمن والنظام، ومراعاة معايير الجودة على ورقة الأسئلة ، ووضع جداول الامتحانات ، وأرقام الجلوس، ولوحات إرشادية واضحة للطلاب لأداء امتحاناتهم في مناخ مناسب، كما اطمئن على توافر الخدمات الطبية .
 
وأكد رئيس الجامعة على منع دخول الطلاب للجان، بإصطحاب الهاتف المحمول وضرورة تواجد أستاذ كل مادة، أثناء انعقاد الامتحانات الخاصة بهذه المواد لتجنب أي مشكلات، تطرأ أثناء سير الامتحانات، لافتا الى تخصيص معمل مجهز يسع 100 جهاز كمبيوتر،لتأدية الطلاب الأمتحانات به.
 
 

اخبار الجامعه

امتحانات الجامعات

جامعة بنى سويف

تقصير واهمال

احاله للتحقيق

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