رئيس جامعة المنوفية يطالب بسرعة انهاء تجهيزات الاستاد لاستقبال أسبوع شباب الجامعات

كتب فريق المحافظات

عقد اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية الجلسة الشهرية للجنة المنشآت بحضور نائباه الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحمن قرمان لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة.

استهل مبارك الجلسة بتهنئة الحضور بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما وجه الشكر لمركز الاستشارات الهندسية بالجامعة لتعاونه ومجهوداته فى الخدمات التى يقدمها لتنفيذ المشروعات والتجهيزات التى تتم بالجامعة.

واستأنف رئيس الجامعة جدول الأعمال بالمصادقة على الجلسة الماضية، ومتابعة قرارات لجان المنشآت الجامعية السابقة وحتى الآن والموقف التنفيذى من خلال متابعات الإدارة العامة للشئون الهندسية ومركز البحوث والاستشارات الهندسية مع الشركات المسئولة عن الإنشاءات، ومتابعة ماتم عمله فى مشاريع الموقع العام للمجمع الطبى، وتعلية كلية الطب ومستشفى الأورام والطوارئ وأعمال التحديث بالكلية، مؤكدا أن مستشفى الطوارىء لها الأولوية فى التنفيذ، ومتابعة أعمال مبنى كلية العلوم الطبية التطبيقية والصيدلة والحاسبات والمعلومات الجديدة، وكافة أعمال الصيانة والتحديث بمختلف الكليات.

كما أكد مبارك على سرعة الإنتهاء من التجهيزات اللازمة باستاد الجامعة لاستقبال أسبوع شباب الجامعات لمتحدى الإعاقة فى سبتمبر القادم.

كما ناقش رئيس الجامعة معوقات التأخير فى المشاريع المدرجة والتشديد على سرعة الإنتهاء من كافة المشروعات وفق الأولويات المتفق عليها، وعدم التهاون فى محاسبة أى تقصير فى الأداء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحضر الإجتماع أعضاء اللجنة: الدكتور عادل البلتاجى عميد الزراعة، الدكتور جمال الدهشان عميد التربية، الدكتور أحمد جمال الدين عميد الطب، الدكتور علوى الخولى عميد الهندسة، الدكتور فيصل عبد المقصود المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، الدكتور خالد الحسينى مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية، الدكتور محمد سعفان رئيس قسم الهندسة المدنية، ومن الجهاز الإدارى: المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، المحاسب محمد عبد المنعم أمين عام الجامعة المساعد للتخطيط والمتابعة، المحاسب السيد الطورى أمين عام الجامعة المساعد للشئون المالية، ومديرى العموم رباب الدالى للشئون الهندسية، حمدى جاد الله للشئون القانونية.