رئيس جامعة الإسكندرية : تفعيل التعاون مع جامعة موى الكينية فى البحث العلمى

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبل الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية صباح اليوم الاثنين، وفد جامعة موى الكينية برئاسة الدكتور ايزاك كوسيجه رئيس الجامعة، لبحث سبل توطيد وتنشيط التعاون بين الجامعتيـن ـ الذى بدأ منذ عشر سنوات ـ فى المجالات الأكاديمية والبحثية وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وبحث اللقاء إمكانية إنشاء كليات جديدة بجامعة موى فى التخصصات الحديثة بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، والتعاون من خلال وحدة تطوير المشروعات بالجامعة فى التقدم بمشروعات مشتركة لبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا بالاشتراك مع جامعة موى.

وأكد الدكتور الكردى خلال اللقاء حرص الجامعة على توطيد أواصر التعاون مع جامعة موى، وتقديم الخبرات فى المجالات العلمية المختلفة فضلاً عن التعاون من خلال المركز الهندسى بكلية الهندسة لتقديم الاستشارات الهندسية اللازمة والدورات التدريبية المؤهلة للمهندسين ، ورحب رئيس الجامعة بالتعاون فى إنشاء مركز طبى للعيون على أحدث النظم الإنشائية والتجهيزات الطبية وتدريب الأطباء والتمريض الكينيين بالتعاون مع كلية الطب جامعة الإسكندرية.

ويقوم الوفد الكينى بزيارة كليات الهندسة والطب والفنون الجميلة للتعرف على إمكانيات كل منهم ومناقشة سبل التعاون المشترك خلال الفترة القادمة.

حضر اللقاء الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور إبراهيم رحاب مستشار رئيس الجامعة للشئون الافريقية، والدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب والدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، والدكتورة دينا مندور عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتورة جيهان جويفل مساعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لشئون تدويل التعليم العالى والتعاون الدولى، والدكتورة رشا الشنيطى مدير وحدة تطوير المشروعات بالجامعة.