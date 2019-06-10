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رئيس جامعة الأزهر يتابع سير الامتحانات بكليتى العلوم والتجارة بنات الأزهر بالقاهرة

الإثنين، 10 يونيو 2019 02:14 م
رئيس جامعة الأزهر يتابع سير الامتحانات بكليتى العلوم والتجارة بنات الأزهر بالقاهرة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر خلال الجولة
كتب لؤى على

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 تفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، سير لجان الامتحانات وأعمال الكنترولات بكليتى العلوم والتجارة بفرع البنات القاهرة بحضور الدكتوره أمال صلاح، عميدة كلية العلوم بنات، والدكتورة إلهام عبد الرازق عميدة كلية التجارة بنات الأزهر بالقاهرة.

واطمأن على انتظام وانضباط لجان الامتحانات، وكذلك توفير جميع أدوات وسبل الرعاية والراحة والهدوء لبناته الطالبات، وعدم وجود شكاوى.

ووجه رئيس جامعة الأزهر الكليات بضرورة الالتزام بكل اللوائح والإجراءات والضوابط المتخذة لتوفير أقصى درجات الرعاية، وضرورة تواجد أستاذ المادة خلال فترة الامتحانات للإجابة عن أى استفسارات، منبها على ضرورة مراعاة مناسبة إجابة الأسئلة لوقت الامتحانات المحدد.

كما تفقد رئيس الجامعة منافذ ووسائل التهوية وتوزيع الإضاءة، وتواجد الأطباء والمستلزمات فى اللجان الطبية التى تتابع الطالبات داخل لجان الامتحانات خلال أدائهن لامتحانات النصف الثانى من العام الجامعى.

وأكد حرصه الدائم على توفير مناخ ملائم لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر وتوفير الأجواء المناسبة للنجاح والتفوق، وعلى جميع كليات الجامعة الالتزام بذلك.

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