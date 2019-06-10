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رئيس الوزراء يطمئن على سير إمتحانات الثانوية العامة و "التابلت " فى المدارس

الإثنين، 10 يونيو 2019 04:34 م
رئيس الوزراء يطمئن على سير إمتحانات الثانوية العامة و "التابلت " فى المدارس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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تابع الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، مع وزير التربية والتعليم سير إمتحانات الثانوية العامة ، كما تابع أيضا فى إجتماع عقده بحضور وزير الإتصالات وفى ضوء استراتيجية تطوير التعليم الجديدة على استخدامات التابلت فى المدارس.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لقرابة 595 ألف طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم‪".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا‪.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط‪.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات


امتحانات الثانوية العامة

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

التابلت

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