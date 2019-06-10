رئيس اللجنة الطبية لأمم أفريقيا : تخصيص 9 سيارات اسعاف لاستاد الاسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

قال الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، إنه هيئة الإسعاف ووزارة الصحة وفرت كل مطالب الاتحاد الدولى والأفريقى فيما يخص الاستعدادات الطبية الخاصة بالبطولة.

وأضاف "سلطان " فى تصريحات صحفية على هامش تفقده ستاد الإسكندرية، أنه تم تخصيص 3 سيارات إسعاف داخل الإستاد و6 خارج الإستاد، وعيادة طبية للاعبين وأخرى للمقصورة، وكل مدرج به فريق اسعافات أولية، بجانب 20 سيارة إسعاف بالقرب من محيط الإستاد ، مشيرا الى أنه تم توفير "كول سنتر" للتواصل الدائم مع الإسعاف على مدار 24 ساعة، بجانب تأمين ملاعب التدريب والفنادق.