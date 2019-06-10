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رئيس الصين يؤكد أهمية تطوير العلاقات مع كازاخستان

الإثنين، 10 يونيو 2019 06:23 م
رئيس الصين يؤكد أهمية تطوير العلاقات مع كازاخستان الرئيس الصيني شي جين بينج
أ ش أ

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قال الرئيس الصيني "شي جين بينج" إنه يولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع كازاخستان، مع إرساء اتصال وثيق مع الرئيس الجديد "قاسم- جومارت توكاييف" للمضي قدما بالعلاقات الثنائية لتحقيق تقدم مطرد.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعث بها الرئيس الصيني إلى رئيس كازاخستان اليوم،الاثنين، بمناسبة انتخابه رئيسا للدولة الواقعة في وسط آسيا.

وأضاف "بينج" أن الصين وكازاخستان دولتان جارتان، وبينهما علاقات ودية، وتتمتعان بثقة وإخلاص متبادلين، كما أنهما شريكتان استراتيجيتان في التعاون المربح للجانبين، متابعا أن العلاقات الثنائية تسير الآن في مستوى عالٍ، وأمامها آفاق واسعة، مع تحقيق نتائج مثمرة في البناء المشترك للحزام والطريق، واتخاذ موقع قيادي في بناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية.

 


الرئيس الصينى

الصين

كازاخستان

قاسم جومارت

اسيا

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