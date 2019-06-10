"دعم الشرعية فى اليمن" يطلق حملة لإغاثة متضررى الأمطار الغزيرة فى عدن

الرياض (أ ش أ)

أعلنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن، اليوم الاثنين، إطلاق حملة إغاثية عاجلة وجسر جوى؛ لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للمتضررين من الأمطار الغزيرة، التى تعرضت لها محافظة عدن والمحافظات المجاورة لها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن العقيد الركن تركى المالكى المتحدث باسم القوات قوله، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتابع ما تعرضت له محافظة عدن وبعض المحافظات المجاورة لها من آثار للأمطار الغزيرة، وما خلفته من أضرار على المواطنين والبنية التحتية.

وأوضح العقيد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وانطلاقا من دورها الإنسانى ستبدأ إطلاق حملة إغاثية عاجلة وجسر جوي؛ لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للمتضررين فى تلك المحافظات، بهدف تخفيف معاناة المتضررين، وبمشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودى لتنمية وإعمار اليمن.

وأشار إلى أن الحملة تشمل تقديم المواد الغذائية، والمواد الطبية والإيوائية، وفتح الطرقات، وسحب المياه، وإصلاح الكهرباء، وتقديم الدعم بالمعدات اللازمة؛ لتخفيف معاناة الشعب اليمنى.