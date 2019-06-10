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حبس متهمين بخطف فتاة واغتصابها والشروع فى قتل سائق 4 أيام

الإثنين، 10 يونيو 2019 01:44 م
حبس متهمين بخطف فتاة واغتصابها والشروع فى قتل سائق 4 أيام كلابش- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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خطف

اغتصاب

حبس

الشروع فى قتل سائق

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