حبس متهمين بخطف فتاة واغتصابها والشروع فى قتل سائق 4 أيام

أمرت نيابة الشروق وبدر، حبس متهمين بخطف فتاة واغتصابها، تحت تهديد السلاح بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترجع الواقعة إلى تلقى قسم شرطة بدر، بلاغا من "ع.ح"، تتهم فيه شخصان باختطافها تحت تهديد السلاح، واغتصابها داخل مبنى تحت الإنشاء، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة.

تم تحديد هوية المتهمين وتعرفت عليهم المجنى عليها، في طابور عام وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم واقعة اختطافها والتناوب على اغتصابها، والشروع في قتل سائق "توك توك"، وسرقة "التوك توك" الخاص به، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.