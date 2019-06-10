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جوجل يحتفل بذكرى ميلاد الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق

الإثنين، 10 يونيو 2019 12:50 ص
جوجل يحتفل بذكرى ميلاد الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق أحمد خالد توفيق
كتب محمد فيصل

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 احتفل محرك البحث الشهير "جوجل" بذكرى ميلاد الكاتب الدكتور أحمد خالد توفيق، حيثيتحل اليوم الاثنين، الذكرى السابعة والخمسين على ميلاد "العراب"، والذي أحدث موته في أبريل 2018 صدمة بين قرائه ومعجبيه.

وولد أحمد خالد توفيق في العاشر من يونيو 1962 في مدينة طنطا بمحافظة الغربية. واشتهر في مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي، وانطلقت رحلته الأديبة مع سلسلة "ما وراء الطبيعة"، التي حققت رواجًا كبيرًا.

وألف أحمد خالد توفيق عددا من الروايات الناجحة، لعل أشهرها "يوتوبيا" 2008، "السنجة" 2012، "مثل إيكاروس" 2015.

 

 


احمد خالد توفيق

أحمد خالد توفيق

العارب

الكاتب احمد خالد توفيق

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