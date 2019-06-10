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جهاز الاتصالات يغرم فودافون مصر 10 ملايين جنيه لانقطاع الخدمة

الإثنين، 10 يونيو 2019 03:54 م
جهاز الاتصالات يغرم فودافون مصر 10 ملايين جنيه لانقطاع الخدمة المهندس مصطفى عبد الواحد رئيس جهاز الاتصالات
كتبت- هبة السيد

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فى سابقة هى الأولى من نوعها، قرر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات توقيع غرامة مالية على شركة فودافون مصر قدرها 10 ملايين جنيه جراء انقطاع خدمات الاتصالات مساء يوم 3 يونيو 2019 قبيل عيد الفطر المبارك لعدة ساعات عن عدد كبير من عملاء الشركة فى عدة مناطق، وذلك تطبيقا للبند رقم 18 فى التراخيص الممنوحة للشركة والخاص بمستوى جودة الخدمة.
 
وأكد الجهاز فى بيان له اليوم الاثنين، على ضرورة تعويض المشتركين المتضررين من هذا الانقطاع، وموافاة الجهاز بآليات التعامل مستقبلا فى حالة تكرار ذلك؛ وذلك للوفاء بالتزامات الشركة تجاه عملائها فى مصر.
 
وشدد الجهاز على أنه من الآن فصاعدا لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها بما فى ذلك توقيع غرامات على الشركات المخالفة وفقا للتعاقدات المبرمة.
 
هذا وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قام بالتحقيق لمعرفة أسباب حدوث هذا الانقطاع والذي يعد مخالفة لشروط جودة الخدمات المنصوص عليها في التراخيص الممنوحة للشركة والاتفاقيات المبرمة بين الشركة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

 

 

 

 


فودافون

جهاز الاتصالات

انقطاع الخدمة

فودافون مصر

اخبار الاقتصاد

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