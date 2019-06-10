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جهاز الاتصالات يحذر: سنوقع غرامات على الشركات المخالفة لمعايير جودة المحمول

الإثنين، 10 يونيو 2019 06:33 م
جهاز الاتصالات يحذر: سنوقع غرامات على الشركات المخالفة لمعايير جودة المحمول المهندس مصطفى عبد الواحد رئيس جهاز الاتصالات
كتبت: هبة السيد

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بدأ جهاز تنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تطبيق لائحة جزاءات جودة الخدمة بتوقيع غرامة مالية تصل الى نحو 10 ملايين جنيه على شركة "فودافون" جراء انقطاع خدمات الاتصالات ببعض المناطق قبل يوم من عيد الفطر المبارك.

 

 

وكشر جهاز تنظيم الاتصالات عن انيابه فى وجه شركات المحمول الأربعة العاملة فى سوق الاتصالات، ووقع جميع مشغلى الخدمة على لائحة جزاءات جودة الخدمة فى نوفمبر 2017 وتتضمن عقوبات مالية رادعة.

 

و الملاحظ فى بيان الجهاز هو توجيه حديثه لجميع شركات المحمول العاملة فى السوق للحفاظ على جودة خدماتها وذلك فيما يتعلق بتأكيده نصا فى البيان الذى أصدره مساء اليوم بالقول:" أنه من الآن فصاعدا لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها بما فى ذلك توقيع غرامات على الشركات المخالفة وفقا للتعاقدات المبرمة.

 

ولم يصدر جهاز تنظيم الاتصالات تقارير قياسات اختبار جودة المحمول منذ مايو 2017 حيث كان ينشرها بشكل شبه شهرى وذلك لأسباب ارجعها الجهاز الى مضاعفة المناطق التى تجرى بها قياسات الخدمة بعد دخول الجيل الرابع للمحمول وهو ما دفعه للاستعانة بشركة دولية لإخبار الخدمة تعمل تحت إشرافه وبمعدات حديثة للغاية حيث سيتم إصدار تقريرها قريبا بخصوص اختبارات جودة المحمول.

 ويصل عملاء الهاتف المحمول الى نحو 93 مليون عميل وفقا لتقرير صادر عن جهاز تنظيم الاتصالات حتى الفترة بنهاية فبراير الماضى.

 


جهاز تنظيم الاتصالات

شركات المحمول

فودافون

جودة خدمات المحمول

اخبار الاقتصاد

الأقتصاد

الاقتصاد

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