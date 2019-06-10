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جنايات القاهرة تقضى بالمشدد 15 سنة لمتهمين وبراءة 4 آخرين بقضية ثأر أوسيم

الإثنين، 10 يونيو 2019 03:25 م
جنايات القاهرة تقضى بالمشدد 15 سنة لمتهمين وبراءة 4 آخرين بقضية ثأر أوسيم المستشار حسين قنديل-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقد بطرة، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد 15 سنة لمتهمين، وبراءة 4 آخرين وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته فى إعادة محاكمتهما فى قضية ثأر بأوسيم.
 
 
وصدر الحكم بعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية حسام عبد الرسول.
 
 
وكانت قد ألغت محكمة النقض حكم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالإعدام شنقا لـ12 متهماً، فى قضية ثأر أوسيم، لقيامهم بقتل المجنى عليه "يحيى عبد المنعم" عمداً مع سبق الإصرار، وشرعوا فى قتل اثنين آخرين من بينهم طفل لوجود "خصومةثأرية" بينهم. 
 
 

محاكمة المتهمين بالخلافات الثارية

ثأر اوسيم

جنايات القاهرة

التجمهر

خلافات ثارية

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