تونس والإمارات تبحثان التعاون الثنائى فى مجال النقل

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بحث وزير النقل التونسي هشام بن أحمد مع سفير الإمارات في تونس راشد محمد المنصوري، اليوم الاثنين، سبل تدعيم أواصر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف مجالات النقل.

وأكد وزير النقل التونسي، خلال اللقاء، أهمية دعم برامج الشراكة وتفعيل سبل التعاون بين البلدين.

من جهة أخرى، شارك الوزير التونسي في انطلاق عمل الشباك الموحّد لحجيج ولاية تونس، وذلك بجامع مالك بن أنس بقرطاج المخصّص لإتمام إجراءات السفر للبقاع المقدّسة لموسم 2019.

وأكد أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين نقل الحجيج القاصدين بيت الله الحرام، حيث ستتكفل كل من الخطوط التونسية والخطوط السعودية بنقل 5741 حاجا، بمعدل 23 رحلة للخطوط التونسية و22 رحلة للخطوط السعودية.