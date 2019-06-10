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تنفيذ أول جدارية أمام جامعة كفر الشيخ وإنشاء قاعدة بيانات لتحصيل مستحقات الدولة

الإثنين، 10 يونيو 2019 09:55 م
تنفيذ أول جدارية أمام جامعة كفر الشيخ وإنشاء قاعدة بيانات لتحصيل مستحقات الدولة جانب من اللقاء
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، فى بيان صحفى اليوم، عن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لتحصيل جميع أملاك ومستحقات الدولة المؤجرة، ومنها المزارع السمكية، ما هو مؤجر من المحافظة للأفراد والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، ولدى الغير، وتحصيل جميع أصول المحافظة بالكامل، ومتابعة تحصيل الإيرادات والمتأخرات، بهدف تحقيق سياسة الدولة وتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتحصيل مستحقات الدولة وتعظيم مواردها.

كما أعلن محافظ كفر الشيخ، عن تنفيذ أول جدارية أمام جامعة كفر الشيخ، للنهوض بالمظهر الحضارى والجمالى للمنطقة، والمدخل الجنوبى لمدينة كفر الشيخ، مقدما خالص الشكر للمهندسة فاطمة الشوادفى مدير التنسيق الحضارى والتجميل بالمحافظة، والدكتورة أمانى شاكر، عميد التربية النوعية وطلاب الكلية، وجميع المشاركين.

كما اعتمد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، كراسة الشروط والمواصفات لطرح قطعتى أرض ملك المحافظة لإقامة محطتى وقود وخدمات بترولية، على أن يتم الإعلان عنها وطرحها فى مزايدة علنية طبقاً للقانون، والعرض على وزارة التنمية المحلية، للموافقة على مدة حق الانتفاع، فضلاً عن مناقشة عدد من الملفات والقضايا مع المستشار مبروك حجاج، المستشار القانونى للمحافظة، بحضور الدكتور عصام الشافعى، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، والمهندس أحمد منصور، وكيل مديرية الإسكان.


كفر الشيخ

جدارية فى كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ

املاك الدولة بكفر الشيخ

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