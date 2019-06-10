تفريغ 4260 طن حديد وتداول 18 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى" أن إجمالى حركة السفن اليوم الإثنين 18 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد، سفينة حاويات وغادر الميناء سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة.

كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة وهما السفينة LA JORD وجنسيتها باربادوس والتى يبلغ طولها 85 متر والغاطس 6 متر، وذلك لتفريغ 2400 طن حديد بالميناء.

كما استقبل الميناء السفينة MY MELODY وجنسيتها انتجوا والتى يبلغ طولها 82 متر والغاطس 6 متر، وذلك لتفريغ 1860 طن حديد بالميناء، وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.