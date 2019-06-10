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تغيير مواعيد العمل الرسمية بمحافظة الوادى الجديد بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الإثنين، 10 يونيو 2019 01:03 ص
تغيير مواعيد العمل الرسمية بمحافظة الوادى الجديد بسبب ارتفاع درجات الحرارة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تغيير مواعيد العمل الرسمية بكافة المصالح الحكومية بداية من اليوم الإثنين  وذلك أسوة بالعام الماضى لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وللتيسير على الموظفين .

 وأوضح الزملوط، في بيان له، أنه تم تغيير مواعيد العمل الرسمية لتكون من السابعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، وذلك ضمن الاجراءات التى اتخذتها المحافظة لمواجهة فصل الصيف وذلك على مستوى كافة المصالح الحكومية.

 جدير بالذكر أن محافظة الوادى الجديد تشهد ارتفاعا شديدا فى درجات الحرارة طوال شهور الصيف بما لا يقل عن 45 درجة مئوية نظرا لطبيعة المحافظة الصحراوية .

 


الوادى الجديد

الخارجه

درجات الحرارة بالوادى الجديد

فصل الصيف

محافظ الوادى الجديد

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