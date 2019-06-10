تعليم القليوبية: 89 لجنة بالثانوية العامة فتحت فى مواعيدها ولم نتلق أية شكاوى

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية برئاسة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، فتح لجان الثانوية أبوابها في مواعيدها الرسمية في الساعة التاسعة صباحا، حيث يؤدي 42 ألف و642 طالبا وطالبة ب 89 لجنة علي مستوي المحافظة، امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة.

وأكدت الغرفة، أنه لم يتم تلقي أية شكاوي عن سير امتحانات الثانوية العامة بلجان القليوبية حتي الآن، إلا أنه تم تلقي شكوي واحدة تفيد مرض طالبة قبل الامتحان وتم عمل اللازم لها لتسهيل أدائها الامتحان اليوم بلجنة الشيماء الثانوية بنات بمدينة بنها.

وأضافت، أنه تم التنسيق وبين مديرية الأمن لتأمين اللجان وخطوط سير نقل اوراق الاسئلة والاجوبة ، وأيضاً مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة ، وكذلك هيئة الإسعاف لتوفير سيارات إسعاف إستعداداً لأى طوارئ ، بالإضافة إلى مديرية التموين لتوفير الخبز، وأسطوانات البوتاجاز للمعلمين المنتدبين للمراقبة على الإمتحانات ، فضلاً عن ش222الحماية المدنية لتأمين اللجان والكنترولات اوراق الاسئلة والاجوبة ضد أى حرائق مفاجئة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، السبت الماضي، حيث أدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، واليوم مادة الاقتصاد والاحصاء، وتعقد الامتحانات لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.