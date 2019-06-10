تعرف على عقوبة شخصين سرقا سيارة بالإكراه في الإسكندرية

كتب سليم على

تمكنت قوة أمنية من ضبط شخصين عقب محاولتهما سرقة سيارة بالاكراه بالإسكندرية.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية لمتابعة الحالة الأمنية بطريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوى بدائرة القسم تلاحظ لهم إصطدام سيارة ملاكى بالحاجز الخرسانى بمنتصف الطريق، وإستغاثة قائدها " سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل"مصاب بجروح متفرقة بالوجه والرأس.

وبسؤاله قرر قيام مجهولين إستقلا معه السيارة ، لتوصيلهما لأحد الأماكن بدائرة قسم شرطة أول العامرية عقب طلبه من خلال التطبيق الإلكترونى لإحدى شركات نقل الركاب ، وبمكان الواقعة هدداه بسلاح نارى كان بحوزة أحدهما، وتعديا عليه بالضرب وأحدثا إصابته بقصد الإستيلاء على السيارة قيادته، وقام أحدهما بقيادتها ولدى مقاومته لهما لمنعهما من سرقتها إصطدمت السيارة بالحاجز الخرسانى بمنتصف الطريق وحدثت تلفيات بها وفرا هاربان.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمان :

يقول محمد الحدق المحامى، إن المتهمين فى تلك الواقعة ارتكبا جناية السرقة بالإكراه، لافتا إلى إن عقوبتها تختلف عن السرقة دون حدوث ضرر جسدى للمجنى عليه، لافتا إلى أن حيازة المتهم سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه والحصول على ممتلكاته عنوة يعد واقعة سرقة بالإكراه ويعاقب على قانون العقوبات المادة 314 بالسجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وأشار الحدق، إلى أنه يحق للقاضى أن يخفف العقوبة كما ورد فى المادة 17 من قانون العقوبات درجتين تقاضى أى بدلا من 15 سنة إلى 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهة نظر القاضى.