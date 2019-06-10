سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 05:41 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تعرف على عقوبة شخصين سرقا سيارة بالإكراه في الإسكندرية

الإثنين، 10 يونيو 2019 05:00 ص
تعرف على عقوبة شخصين سرقا سيارة بالإكراه في الإسكندرية سرقه_أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوة أمنية من ضبط شخصين عقب محاولتهما سرقة سيارة بالاكراه بالإسكندرية.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية لمتابعة الحالة الأمنية بطريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوى بدائرة القسم تلاحظ لهم إصطدام سيارة ملاكى بالحاجز الخرسانى بمنتصف الطريق، وإستغاثة قائدها " سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل"مصاب بجروح متفرقة بالوجه والرأس.

وبسؤاله قرر قيام مجهولين إستقلا معه السيارة ، لتوصيلهما لأحد الأماكن بدائرة قسم شرطة أول العامرية عقب طلبه من خلال التطبيق الإلكترونى لإحدى شركات نقل الركاب ، وبمكان الواقعة هدداه بسلاح نارى كان بحوزة أحدهما، وتعديا عليه بالضرب وأحدثا إصابته بقصد الإستيلاء على السيارة قيادته، وقام أحدهما بقيادتها ولدى مقاومته لهما لمنعهما من سرقتها إصطدمت السيارة بالحاجز الخرسانى بمنتصف الطريق وحدثت تلفيات بها وفرا هاربان.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمان :

يقول محمد الحدق المحامى، إن المتهمين فى تلك الواقعة ارتكبا جناية السرقة بالإكراه، لافتا إلى إن عقوبتها  تختلف عن السرقة دون حدوث ضرر جسدى للمجنى عليه، لافتا إلى أن حيازة المتهم سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه والحصول على ممتلكاته عنوة  يعد واقعة سرقة بالإكراه ويعاقب على قانون العقوبات المادة 314  بالسجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وأشار الحدق، إلى أنه يحق للقاضى أن يخفف العقوبة كما ورد فى المادة 17 من قانون العقوبات درجتين تقاضى أى بدلا من 15 سنة إلى 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهة نظر القاضى.


عقوبه السرقه بالإكراه

سرقه بالاكراه

النزهة

نيابه النزهة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حوت من الزجاجات البلاستيكية لإبراز خطورة التلوث.. شوف الصور

حوت من الزجاجات البلاستيكية لإبراز خطورة التلوث.. شوف الصور

لتأمين إمدادات الوقود.. خريطة مشروعات تخزين المنتجات البترولية بالأرقام

لتأمين إمدادات الوقود.. خريطة مشروعات تخزين المنتجات البترولية بالأرقام

تعرف على رد الافتاء على سؤال حول إقامة العزاء 3 أيام واجتماع الناس لسماع القرآن

تعرف على رد الافتاء على سؤال حول إقامة العزاء 3 أيام واجتماع الناس لسماع القرآن

رسميا.. بدء تشغيل محور محمد نجيب بعد تطويره بالقاهرة الجديدة خلال أيام

رسميا.. بدء تشغيل محور محمد نجيب بعد تطويره بالقاهرة الجديدة خلال أيام

كل ما تريد معرفته عن "تذكرة المرور المصرية" لغير حاملى الجنسية

كل ما تريد معرفته عن "تذكرة المرور المصرية" لغير حاملى الجنسية

الطائرات بدون طيار تكشف عن تآكل ساحل القطب الشمالي

الطائرات بدون طيار تكشف عن تآكل ساحل القطب الشمالي

اليمن تدعو المنظمات الدولية والإقليمية للتدخل وإنقاذ المتضررين من السيول

اليمن تدعو المنظمات الدولية والإقليمية للتدخل وإنقاذ المتضررين من السيول

البرتغال تواصل تربعها على عرش أوروبا وتتوج بدورى الأمم الأوروبية.. برازيل أوروبا تقهر هولندا بالضربة القاضية وتخطف اللقب.. رفاق رونالدو يقتنصون ثانى ألقاب منتخب بلادهم.. وعقدة النهائيات تواصل مطاردة الطواحين

البرتغال تواصل تربعها على عرش أوروبا وتتوج بدورى الأمم الأوروبية.. برازيل أوروبا تقهر هولندا بالضربة القاضية وتخطف اللقب.. رفاق رونالدو يقتنصون ثانى ألقاب منتخب بلادهم.. وعقدة النهائيات تواصل مطاردة الطواحين

عضو بالبنك المركزى: التضخم انخفض للنصف بعد عامين من تطبيق الإصلاح الاقتصادى

عضو بالبنك المركزى: التضخم انخفض للنصف بعد عامين من تطبيق الإصلاح الاقتصادى

Aladdin يلتحق بقائمة الأعلى إيرادًا فى 2019 بعد Avengers وCaptain Marvel

Aladdin يلتحق بقائمة الأعلى إيرادًا فى 2019 بعد Avengers وCaptain Marvel

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين بمحافظات مصر والعواصم العربية

عمرها 75 عاما.. الكشف عن بقايا طائرة أمريكية سقطت فى اليابان زمن الحرب

عمرها 75 عاما.. الكشف عن بقايا طائرة أمريكية سقطت فى اليابان زمن الحرب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة