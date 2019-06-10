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تعرف على شروط العمل كمنقذ بحرى على شاطئ العريش

الإثنين، 10 يونيو 2019 02:10 م
تعرف على شروط العمل كمنقذ بحرى على شاطئ العريش محافظة شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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اعلنت، إدارة التدريب والمشروعات بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، اليوم الاثنين، عن بدء التقديم للأوراق الخاصة بالمنقذين للعمل خلال فترة صيف 2019 بمشروع استثمار طاقات الشباب "الإنقاذ البحري".
 
وتقرر تقديم الأوراق بمقر إدارة شباب العريش، خلال الموعد من اليوم الاثنين الموافق 2019/6/10 ولمدة 4 أيام متتالية من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر، ومتاحة الفرصة للشباب بالمرحلة السنية من 18 سنة حتى 35 سنة.
 
والأوراق المطلوبة، هي صورة البطاقة الشخصية والأصل للاطلاع عليها، صورة من شهادة دورة الإنقاذ الحاصل عليها المنقذ والأصل للاطلاع عليها، وإفادة من الكلية أو المعهد اذا كان المتقدم طالب، وإفادة من التأمينات بأن المتقدم ليس موظفا، ورقم التليفون المحمول، وعدد اثنين صورة شخصية حديثة، واستلام استمارة الإنقاذ لاستكمالها، وإنهاء الكشف الطبي.
 
 
 
 

شمال سيناء

العريش

شاطئ العريش

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