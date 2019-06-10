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تعرف على رد الافتاء على سؤال حول إقامة العزاء 3 أيام واجتماع الناس لسماع القرآن

الإثنين، 10 يونيو 2019 03:00 ص
تعرف على رد الافتاء على سؤال حول إقامة العزاء 3 أيام واجتماع الناس لسماع القرآن دار الإفتاء
كتب لؤى على

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ما حكم إقامة العزاء ثلاثة أيام، مع اجتماع الناس لسماع تلاوة القرآن الكريم؟ سؤال أجابت عنه الأمانة العامة لدار الإفتاء وجاء رد اللجنة كالآتى:

 يستحب تعزية أهل الميت، لأنهم يكونون فى أمسِّ الحاجة إلى من يخفف عنهم ويواسيهم بالقول، وبإعداد الطعام لهم، وبالمال إذا كانوا فى حاجة إلى ذلك، لانشغالهم وإرهاقهم بمصابهم وتجهيزاته، ووعد صلى الله عليه وآله وسلم المعزِّى بثوابٍ عظيمٍ، فقال فى حديثه الشريف: «مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ» رواه الترمذى وابن ماجه.

وإقامةُ المآتم والسرادقات لقبول العزاء من العادات التى جرى بها العُرف بما لا يخالف الشرع، بل هى فى حقيقتها وسيلة تساعد على تنفيذ الأمر الشرعى بتعزية المصاب.

ومن المقرر شرعًا أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد ما لم تكن الوسائل محرمة فى نفسها، فإذا تمت إقامة هذه السرادقات بطريقة لا إسراف فيها ولا مباهاة ولا تفاخر وكان القصد منها استيعاب أعداد المعزين الذين لا تسعهم البيوت والدور فلا بأس من ذلك.


دار الافتاء

العزاء

حكم العزا

مفتى الجمهورية

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