تعرف على المصروفات الدراسية لدبلومات مهنية يقدمها مركز التعليم بجامعة القاهرة

وائل ربيعى

يمنح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح الطالب درجة الدبلوم المهنى فى عدد من التخصصات بنظام التعليم المفتوح، ويبلغ عدد الدبلومات المهنية التى يمنحها مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة 9 دبلومات مهنية حاصلة على الموافقة والاعتماد من المجلس الأعلى للجامعات، وينشر "اليوم السابع"، المصروفات الدراسية للطلاب المصريين بالجنيه المصرى.

