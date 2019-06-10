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تعرف على المصروفات الدراسية لدبلومات مهنية يقدمها مركز التعليم بجامعة القاهرة

الإثنين، 10 يونيو 2019 07:00 ص
تعرف على المصروفات الدراسية لدبلومات مهنية يقدمها مركز التعليم بجامعة القاهرة طلاب - أرشيفية
وائل ربيعى

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يمنح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح الطالب درجة الدبلوم المهنى فى عدد من التخصصات بنظام التعليم المفتوح، ويبلغ عدد الدبلومات المهنية التى يمنحها مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة 9 دبلومات مهنية حاصلة على الموافقة والاعتماد من المجلس الأعلى للجامعات، وينشر "اليوم السابع"، المصروفات الدراسية للطلاب المصريين بالجنيه المصرى. 
 
1- الدبلوم المهني للمحاسبة (مالية – مراجعة – تكاليف إدارية) 2200 جنيه بالتيرم الأول و2225 بالتيرم الثانى.
2- دبلوم التربية الخاصة فى مرحلة ما قبل المدرسة والتعليم الابتدائى (إعاقة عقلية – إعاقة سمعية - صعوبات التعلم) 2200 تيرم أول و2025 تيرم ثان.
3- خدمات التغذية التطبيقية  2400 تيرم أول و2025 تيرم ثان.
4- دبلوم إعداد معلمى العربية للناطقين بغيرها 2200 تيرم أول و2025 تيرم ثان.
5- دبلوم الإعلام الرياضى 2200 تيرم أول و2025 تيرم ثان.
6- دبلوم الحقوق العينية العقارية 2200 تيرم أول و2025 تيرم ثان.
7- دبلوم التنسيق الحدائق وصيانتها و2200 و2025 تيرم ثان.
8- دبلوم التعلم الإلكتروني 2200 تيرم أول و2225 تيرم ثان.
9- دبلوم التأهيل السياسى للمرأة 2200 تيرم أول و2025 تيرم ثان.

مركز التعليم المفتوح

جامعة القاهرة

التعليم المدمج

الدبلومات المهنية

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