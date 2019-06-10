تشكيل لجنتين بجامعة القناة إستعدادا للمهرجان الدولى الأول للموسيقى بالجامعات

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

قرر الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس،تشكيل أول لجنتين تحضيريتين للمهرجان الدولي الأول للموسيقى والكورال بالجامعات، وهما لجنة التكنولوجيا ولجنة الدعاية والإعلان، ويأتي ذلك في إطار إستعدادات الجامعة لتنظيم المهرجان والذي يعد الأول من نوعه بمصر، وتشارك فيه الجامعات المصرية والعربية والعالمية

جاء ذلك خلال الإجتماع التحضيري الأول للمهرجان برئاسة الدكتور طارق راشد رحمي رئيس الجامعة، وحضور فريق العمل القائم على الإعداد.

وأكد رئيس الجامعة خلال الاجتماع على أن المهرجان الدولي الأول للموسيقى والكورال بالجامعات يأتي في ضوء توجه القيادة السياسية في مصرنحو الإهتمام بالمبدعين والمبتكرين، وفي إطار دور مصر الريادي والحضاري الداعي للسلام ، بوصف الموسيقى لغة تخاطب عالمية، وهي واحدة من أهم وسائل التواصل والتقارب بين الشعوب.