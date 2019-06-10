ترامب: المكسيك تبذل جهودا أكثر من الديمقراطيين لوقف الهجرة غير الشرعية

واشنطن (أ ش أ)

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بإن المكسيك تبذل المزيد من الجهود لوقف الهجرة غير الشرعية أكثر من الديمقراطيين الأمريكيين .

وأضاف ترامب، فى تغريدة على موقع "تويتر"، نقلتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية: "الآن من خلال اتفاقنا الجديد، تعمل المكسيك لصالح الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الهجرة غير الشرعية أكثر من الديمقراطيين. فى الواقع، لا يفعل الديمقراطيون شيئًا، فهم يريدون حدودًا مفتوحة، وهو ما يعنى هجرة غير قانونية ومخدرات وجريمة".

وأضاف ترامب فى تغريدات لاحقة أن "جزءًا مهمًا" من الصفقة سيتم الكشف عنه فى المستقبل القريب، محذرا من إعادة فرض التعريفات إذا لم يتم التصويت عليها من قبل الهيئة التشريعية فى المكسيك .

ودافع ترامب أمس الأحد عن الاتفاق الذى أعلنه الأسبوع الماضي، والذى بموجبه ألغى التعريفات التى وعد بها على الواردات المكسيكية فى مقابل زيادة الأمن على الحدود.

ونشر ترامب فى وقت سابق على "تويتر" يقول: "المكسيك لم تكن متعاونة بشأن الحدود فى أمور كانت تشغلنا.. والآن لدى ثقة كاملة خاصة بعد التحدث مع رئيسهم بالأمس، أنهم سيكونون فى غاية التعاون ويرغبون فى إنجاز المهمة على النحو الصحيح".

وأضاف: "سيكون هناك تعاون كبير الآن بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، وهو شيء لم يكن موجودًا منذ عقود".