سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 04:33 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب: المكسيك تبذل جهودا أكثر من الديمقراطيين لوقف الهجرة غير الشرعية

الإثنين، 10 يونيو 2019 03:23 م
ترامب: المكسيك تبذل جهودا أكثر من الديمقراطيين لوقف الهجرة غير الشرعية ترامب
واشنطن (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بإن المكسيك تبذل المزيد من الجهود لوقف الهجرة غير الشرعية أكثر من الديمقراطيين الأمريكيين .

وأضاف ترامب، فى تغريدة على موقع "تويتر"، نقلتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية: "الآن من خلال اتفاقنا الجديد، تعمل المكسيك لصالح الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الهجرة غير الشرعية أكثر من الديمقراطيين. فى الواقع، لا يفعل الديمقراطيون شيئًا، فهم يريدون حدودًا مفتوحة، وهو ما يعنى هجرة غير قانونية ومخدرات وجريمة".

وأضاف ترامب فى تغريدات لاحقة أن "جزءًا مهمًا" من الصفقة سيتم الكشف عنه فى المستقبل القريب، محذرا من إعادة فرض التعريفات إذا لم يتم التصويت عليها من قبل الهيئة التشريعية فى المكسيك .

ودافع ترامب أمس الأحد عن الاتفاق الذى أعلنه الأسبوع الماضي، والذى بموجبه ألغى التعريفات التى وعد بها على الواردات المكسيكية فى مقابل زيادة الأمن على الحدود.

ونشر ترامب فى وقت سابق على "تويتر" يقول: "المكسيك لم تكن متعاونة بشأن الحدود فى أمور كانت تشغلنا.. والآن لدى ثقة كاملة خاصة بعد التحدث مع رئيسهم بالأمس، أنهم سيكونون فى غاية التعاون ويرغبون فى إنجاز المهمة على النحو الصحيح".

وأضاف: "سيكون هناك تعاون كبير الآن بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، وهو شيء لم يكن موجودًا منذ عقود".

 

 


ترامب

الهجره غير الشرعيه

المكسيك

الدايمقراطيين الامريكيين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيريس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيريس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم

مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم

شاهد.. استاد القاهرة يتزين لاستضافة مباريات امم افريقيا 2019

شاهد.. استاد القاهرة يتزين لاستضافة مباريات امم افريقيا 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة