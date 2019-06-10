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تداول 63 ألف طن قمح رومانى بموانىء بورسعيد

الإثنين، 10 يونيو 2019 02:03 م
تداول 63 ألف طن قمح رومانى بموانىء بورسعيد ميناء بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح

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استقبل ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس  السفينة JAWOR  القادمة من رومانيا، والتى ترفع علم بهامس ويبلغ طولها 222 مترًا والغاطس 12 مترًا،  وذلك لتفريغ 63 ألف طن قمح رومانى.

أكد اللواء محمد برايه، نائب رئيس الهيئة الإقتصادية لقناة السويس على تسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفينة من وإلى الميناء.

وأكد تسهيل عمليات التفريغ على الأرصفة وتسريع عمليات النقل عبر وسائل النقل المختلفة، مما يساهم فى وصول القمح المستورد فى أقل وقت إلى أماكن التخزين بأنحاء الجمهورية.

 


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