تداول 100 شاحنة بضائع و427 سيارة واردات و33 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 19 سفينة وتم تداول 100 شاحنة بضائع و427 سيارة حيث شملت حركة الواردات 33 شاحنة و419 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 67 شاحنة بضائع و8 سيارة .

ويشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينة Dahlia Harmony بينما تغادرالسفينتين امانة والنوى اكسبريس فيما استقبل الميناء بالامس العبارة القاهرة كما يستقبل ميناء نويبع السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر السفينة سينا بينما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينتين ستيلا دى مارى، Flower Of Sea .