سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 03:18 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

تحرير محضرين غش فى مادة أصول الفقه بنات فى دراسات بورسعيد جامعة الأزهر

الإثنين، 10 يونيو 2019 02:17 م
تحرير محضرين غش فى مادة أصول الفقه بنات فى دراسات بورسعيد جامعة الأزهر امتحانات جامعة الأزهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور محمد اللبان عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببورسعيد انتظام الامتحانات بالكلية وأنه لا تهاون مع أى طالبة تحاول الغش، مضيفا أنه قد تم تحرير محضرين غش فى مادة أصول الفقه للفرقتين الثانية والثالثة شعبة الشريعة الإسلامية، وتم إحالتهما إلى مجلس تأديب لتوقيع العقوبة اللازمة لهما.

 

وقد أدت طالبات الفرقتين الثانية والثالثة شعبة الشريعة الإسلامية امتحان مادة أصول الفقه، كما أدت طالبات الفرقة الأولى امتحان مادة التوحيد، وطالبات الفرقة الرابعة فى مادة أصول الفقة، وذلك بحضور أساتذة المواد الذين تابعوا استفسارات الطالبات وتم الرد عليها.

 

وسارت عملية الامتحانات بهدوء ولم يصدر أى شكوى حول أسئلة امتحانات اليوم فى جميع الفرق، وأشار اللبان أن الحزم النظام هما اللذان يسيطران على امتحانات دراسات بورسعيد، مشددا على عدم التهاون مع أى طالبة تحاول الغش لأن ذلك يتنافى مع قيم الإسلام والتقاليد الأزهرية.


دراسات بورسعيد

جامعة الازهر

الازهر الشريف

امتحانات نهاية العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيرس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيرس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم

مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم

شاهد.. استاد القاهرة يتزين لاستضافة مباريات امم افريقيا 2019

شاهد.. استاد القاهرة يتزين لاستضافة مباريات امم افريقيا 2019

استخدام الموسيقى فى تعليم الأطفال حلال أم حرام؟.. دار الإفتاء تجيب

استخدام الموسيقى فى تعليم الأطفال حلال أم حرام؟.. دار الإفتاء تجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة