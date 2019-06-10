أعلن العقيد تركي المالكي ، المتحدث باسم "تحالف دعم الشرعية " في اليمن، تدشين جسر جوي "إغاثي " من (الرياض ) إلى (عدن)، مؤكدًا أن تحركات التحالف لا تقتصر على العمليات العسكرية بل يقوم بمهمات إنقاذ.
وقال المالكي - في مؤتمر صحفي، بثته قناة "العربية" الإخبارية اليوم الاثنين إنه تم إطلاق عمليات إغاثة عاجلة للمتضررين من السيول في اليمن، لافتا إلى إرسال طائرات إغاثة من (الرياض ) ضمن جسر جوي لإغاثة المتضررين من السيول.
وأضاف أن النظام الإيراني يعمل على تقويض الاستقرار الإقليمي عبر ميليشيا الحوثي الانقلابية .
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