وقال المالكي - في مؤتمر صحفي، بثته قناة "العربية" الإخبارية اليوم الاثنين إنه تم إطلاق عمليات إغاثة عاجلة للمتضررين من السيول في اليمن، لافتا إلى إرسال طائرات إغاثة من (الرياض ) ضمن جسر جوي لإغاثة المتضررين من السيول.

وأضاف أن النظام الإيراني يعمل على تقويض الاستقرار الإقليمي عبر ميليشيا الحوثي الانقلابية .