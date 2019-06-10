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تجديد حبس متهم 15 يوما فى مشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل

الإثنين، 10 يونيو 2019 07:07 م
تجديد حبس متهم 15 يوما فى مشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل كلابش،ارشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس أحمد بدوى  15 يومًا احتياطياً على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة فى اتهامها بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

وجهت النيابة إلى المتهم فى القضية 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

 

 


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