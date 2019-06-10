تجديد حبس متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات 15 يوما

كتبت أمنية الموجى

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهما بمعرفة النيابة فى اتهامهما بالانضمام جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، وحيازة منشورات.

المتهمان كلا من محمد موسى، وعماد بندارى، وجهت النيابة إليهما فى القضية رقم 192 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.