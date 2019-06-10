تجديد حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بأكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس سائق متهم الاتجار فى المواد المخدرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

اعترف المتهم فى التحقيقات بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الإتجار فيها، وانه كان يستعد لتروجها على عملائه، مستخدما سيارة ملك شقيقة والدته.

وأضاف المتهم "محمد.ع"، أنه اعتاد الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه، منتهزا إقبالهم على التعاطى، خلال تلك الفترة من احتفالات العيد، كما أرشد عن مصدر حصوله على المواد المخدرة، وتبين أنه عاطل، تكثف مباحث الجيزة تحرياتها للقبض عليه.