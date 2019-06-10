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تجديد حبس راكب متهم بمحاولة تهريب أقراص مخدرة عبر مطار القاهرة الدولى

الإثنين، 10 يونيو 2019 03:20 م
تجديد حبس راكب متهم بمحاولة تهريب أقراص مخدرة عبر مطار القاهرة الدولى أقراص مخدرة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس راكب حاول تهريب 18600 قرص مخدر، داخل الطعام بإحدى حقائبه، بمطار القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيق.

 

وتبين أنه أثناء اتخاذ الخدمات المعينة من إدارتى "البحث الجنائى، وتأمين الركاب" بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب إحدى الرحلات المتجهة إلى إحدى الدول العربية، تمكنت من ضبط أحد الركاب (سائق– مقيم بدائرة مركز مغاغة بالمنيا).

 

وبتفتيشه تم ضبط بحوزته (18600 ثمانية عشر ألف وستمائة قرص مخدر لعقار الكبتاجون المخدر مخبأة داخل بعض المأكولات "لحوم وطيور مُجمدة") بداخل إحدى حقائبه، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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